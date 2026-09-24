Xi Jinping llega a EE.UU. para una cumbre con Trump

El presidente de China, Xi Jinping, arribó este miércoles a Washington D.C. para su primera visita de Estado a la Casa Blanca en más de una década, donde se reunirá con su homólogo Donald Trump, esto intentar aliviar las crecientes tensiones entre las dos potencias.

El presidente estadounidense y su esposa Melania Trump, esperaban en la Base Conjunta Andrews para dar una inusual bienvenida en el aeropuerto a Xi y a la primera dama china, Peng Liyuan.

Trump lo recibe en aeropuerto

Una alfombra roja de 30 metros que se desplegó cuando Xi Jinping bajó de su avión en las afueras de Washington recordó una similar, pero extralarga, que Estados Unidos extendió para el presidente ruso Vladimir Putin, cuando aterrizó en una base de la fuerza aérea estadounidense en Alaska el verano pasado.

En esta ocasión, Trump y la primera dama Melania Trump estrecharon la mano de Xi y su esposa antes de charlar e intercambiar saludos que no se pudieron oír.

Hubo una guardia de honor de 21 personas, un sobrevuelo de dos bombarderos B1, personas que presentaron flores, pelotones de cada rama de las fuerzas armadas y las banderas e himnos de ambos países.

Después los líderes abandonaron el lugar con sus comitivas en sus vehículos. Los anfitriones se subieron al convoy después de la recepción, en ruta de regreso a la Casa Blanca.