Xi, Putin y Kim, juntos en desfile militar en China

El mensaje es poderoso: por primera vez los presidentes de China, Xi Jinping; de Rusia, Vladimir Putin, y de Corea del Norte, Kim Jong-un, juntos en Beijing. Lo que analistas llaman "Eje de la Agitación", y un franco desafío al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebrando los 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.

Si alguna duda le quedaba a Trump de que su reunión con Putin en Alaska no sirvió de nada, ya desde el lunes el líder ruso lo dejó claro al criticar duramente a Occidente, por la forma como está abordando la guerra ruso-ucraniana. Xi y los demás dirigentes presentes, incluyendo el primer ministro de India, Narendra Modi, dieron su respaldo a Putin.

Y el desfile de este miércoles (hora de Beijing) dio a Xi la oportunidad de intentar reescribir la historia, con China como garante y custodio de este nuevo orden global, uno que, defendió el dirigente chino, debe ser "multipolar", protegiendo "el libre mercado y un sistema global de gobernanza más justo y razonable".

Putin y Xi Jinping reafirman lazos de viejos amigos

El primero en llegar a China fue Putin, a quien Xi Jinping llamó "viejo amigo". El presidente ruso participó en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS). Putin aprovechó para acusar a Occidente de haber provocado el conflicto en Ucrania, iniciado en febrero de 2022 con la invasión del ejército ruso.

Durante su reunión bilateral, Putin dijo a Xi que las relaciones entre los dos países están en un "nivel sin precedente". Añadió: "Siempre estuvimos juntos antes, y permanecemos juntos ahora".

La llegada de Kim, para quien el miércoles fue el primer evento multinacional en el que participa desde que asumió el cargo, en diciembre de 2011, fue otro punto a favor de Xi, quien busca mostrarse como garante y custodio de este nuevo orden global, frente a la incertidumbre que han generado Trump y sus aranceles.

Xi Jinping, Putin y Kim ocuparon el centro del escenario en un gran desfile militar, realizado en la Plaza de Tiananmen, donde a lo largo de 70 minutos China exhibió el poderío del Ejército Popular de Liberación. Frente a más de 50 mil invitados, Xi inauguró el desfile, que incluyó marchas en formación de miles de soldados, sobrevuelos aéreos y la presencia de equipos de combate de alta tecnología, con un reconocimiento a los chinos, que se sacrificaron "para salvar a la civilización" y advirtió que China es "imparable" y que no se dejará intimidar por bullies.

Trump se manifestó sobre el desfile y añadió: "Por favor, transmita mis más cordiales saludos a Vladimir Putin y Kim Jong-un, mientras conspiran contra Estados Unidos de América".