Xin Xin, panda nacido en México cumplirá 36 años

No todos los días puedes asistir al cumpleaños de un panda, pero esta ocasión es especial porque el Zoológico Chapultepec te invita a ser parte de la fiesta de Xin Xin.

La última panda gigante en el planeta que no pertenece al Gobierno chino celebrará su cumpleaños 36 con actividades, pastel, exhibición de cartas y mucho más. Te decimos cuándo es la cita.

Xin Xin nació en México el 1 de julio de 1990, y a sus 36 años es considerada una de las pandas más longevas del mundo. Por eso, el Zoológico de Chapultepec festejará su nuevo ciclo de vida con bombos y platillos.

La fiesta contempla talleres diseñados para que personas de todas las edades aprendan sobre la protección y conservación del panda gigante mientras que, al mismo tiempo, se divierten.

También incluye presentaciones de danza china, música, la tradicional partida de pastel y, claro, las mañanitas.

Además, se sumará la exhibición y concurso de arte “Xin Xin me inspira”, con el que el público podrá expresar su cariño y admiración a través de cartas.

La convocatoria sigue abierta, así que estás a tiempo de participar.

La fecha límite de la recepción de cartas ilustradas este domingo 21 de junio, dentro de la Biblioteca del Centro de Conservación de la Vida Silvestre de Chapultepec.

Todas las obras seleccionadas serán exhibidas en el Museo Interactivo de la Fauna Silvestre y el Medio Ambiente, dentro del zoológico.

Los primeros tres lugares recibirán un reconocimiento, una colección de libros y cortesías para actividades en el centro de conservación.