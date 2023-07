Xóchitl afirma que nada la distrae

La aspirante a la presidencia Xóchitl Gálvez se pronunció contra el presidente Andrés Manuel López Obrador al ser mencionada nuevamente en la mañanera, por lo que lo acusó de cometer un desacato a las medidas cautelares del INE que le impedían expresarse sobre ella.

En rueda de prensa en Sonora, expuso que el delito que cometió él como autoridad al tener acceso a información privilegiada a la que sólo la tiene Hacienda, el SAT, la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ello luego de que el jueves en la conferencia mañanera confesó que tuvo acceso a su información fiscal.

“Hoy el mencionarme valiéndole sombrilla las medidas cautelares del INE, demuestran que hay una desesperación en Presidencia de la República”, señaló Gálvez en la conferencia.

En la conferencia matutina del viernes, el líder del ejecutivo se refirió a la denuncia que presentó Gálvez ante la FGR, en donde aseguró que lo único que hizo fue dar a conocer los contratos celebrados de High Tech Services con la delegación Miguel Hidalgo.

“Yo no sé si esto, pues me vaya a ocasionar también una sanción del Tribunal Electoral, pero esto no tiene nada que ver con lo electoral, estamos hablando de una denuncia por supuestos delito de tráfico de influencia y de corrupción”, expresó el presidente.

Ante medios y simpatizantes, la legisladora le recomendó al presidente que se relaje, “lo veo muy preocupado”. Y anunció que pese a las descalificaciones no se distraerá de sus actividades.

“Hoy el presidente acaba de confesar que tuvo acceso a información fiscal, al secreto fiscal, bancario y financiero y lo hizo público (…). Mis abogados estarán presentando denuncias complementarias el día de hoy por esta mención en la mañanera, estoy a sus órdenes”, subrayó Xóchitl Gálvez.

Subrayó que es importante que ante el desacato del presidente de seguir mencionándola en las conferencias matutinas, como ocurrió el viernes, “es importante que el INE dé un manotazo, que la presidenta del INE se dé a respetar”.