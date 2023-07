Xóchitl Gálvez analiza bajarse de su bicicleta

La senadora Xóchitl Gálvez informó que tras los ataques en su contra desde Palacio Nacional, analiza dejar de utilizar su bicicleta “por seguridad”.

En conferencia de prensa en Chihuahua, dijo no tener miedo porque “si alguien te quiere hacer algo, te lo va a hacer”, pero de ahora en adelante podría bajarse de su bicicleta por recomendación de su familia y sus colaboradores.

“Tomaré medidas, quizá bajarme de la bicicleta, para que ya estén tranquilos, porque yo les propuse blindar mi bicicleta, pero no me lo aceptaron, o sea me dijeron que me bajara de la bici, quizá esa, pero yo no vivo en un palacio, yo no traigo camionetas blindadas, no traigo escoltas”, remarcó.

La legisladora panista pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador ser responsable con sus palabras, “porque su veneno, su odio, su insidia, puede hacer que otros voluntarios traten de hacerte algo para quedar bien con él, entonces creo que él que tiene que medir sus palabras, por eso pedí medidas cautelares al Instituto Nacional Electoral”.

Por otra parte, aseguró que marcha muy bien en el proceso de recolección de 150 mil firmas pues ya tiene 156 mil voluntarios que trabajan para reunirlas.

Además señaló que sin necesidad de bots, sus redes sociales han tenido un crecimiento orgánico, y tan solo en las últimas dos semanas se han sumado 200 mil nuevos seguidores en Twitter y Facebook.

Destacó que la conversación en redes sociales, “la traigo 70 % positiva y 30 % negativa, que son de Morena”.

Xóchitl Gálvez afirmó que en Morena y el gobierno la minimizan porque desconocen su historia de vida y creen que es un fenómeno que acaba de surgir.

Pensión a expresidentes

La senadora Xóchitl Gálvez descartó que de ganar la Presidencia de la República regresen los seguros de gastos médicos mayores y las pensiones a los expresidentes.

La legisladora panista fue cuestionada sobre la petición del expresidente Vicente Fox de que se reinstaure la pensión a los expresidentes de la República.

“Yo realmente creo que es un tema que hay que estudiar (…) pero lo que ya no está para el erario público no puede volver. (…) Y las pensiones a los expresidentes pues yo creo que AMLO sí la necesitaría, porque no sé de qué va a trabajar, nunca le he visto un ingreso.