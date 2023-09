Xóchitl Gálvez duerme en casa de familia zacatecana

La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz pernoctó en casa de la familia Valdés Miranda, en Zacatecas, donde este domingo realiza una visita de trabajo.

En una transmisión en vivo que realizó en las redes sociales desde el comedor de la vivienda, la virtual candidata presidencial opositora explicó que el pasado 13 de septiembre, la joven Mónica Valdés Miranda la invitó a dormir en su casa, luego de enterarse que estaría en Zacatecas.

Gálvez Ruiz anunció que parte de su itinerario en sus giras por el país será dormir en los domicilios particulares a los que la invite la gente.

“Me voy a estar quedando en casas que me hayan invitado. Tú, Mónica, me invitaste el día 13 de septiembre por internet. No van a ser cosas preparadas, prefabricadas; van a ser naturales, familias que existen, no amigos que simulan.

“Yo a Mónica la conocí anoche, nunca en mi vida había tenido noción de su existencia hasta la invitación que me hizo, y la idea es estar con familias, escuchar a las familias en corto, en lugar de llegar a un hotel frío, ajeno. Y eso me da un sentimiento de qué está pasando en la ciudad y por otro lado escuchar también a la sociedad civil, no solo a los empresarios”, indicó.

Política de “abrazos no balazos”, una “ocurrencia criminal”

Por otra parte, en Zacatecas, uno de los estados más afectados por el crimen organizado y la violencia, la senadora Xóchitl Gálvez calificó como una “ocurrencia criminal” la política de abrazos y no balazos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para enfrentar a la delincuencia.