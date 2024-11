Xochitl Gálvez evalúa formar un nuevo partido

La excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez Ruiz, declaró que está evaluando la posibilidad de formar un nuevo partido político.

Así lo declaró al platicar sus nuevas aspiraciones políticas en entrevista con Manuel López San Martín para MSV Noticias.

Gálvez Ruiz señaló que este partido estaría conformado por ciudadanos deslindándose del Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), así como la importancia de que sus miembros cuenten con honradez y rostros nuevos.

“Que realmente esté cerca de la gente, no sean los mismos tranzas (...) habría que tener derecho de admisión; que no sea un Murat, un Yunes, son personajes que no deberían ser recibidos en un partido político”, declaró.

La exsenadora señaló que no tiene problemas con los partidos de la coalición de la que fue abanderada (PAN, PRI y PRD), asimismo dijo que los respeta, pero insistió en que la ciudadanía busca algo nuevo.

“No hay manera de tener una propuesta distinta sino fuimos capaces de cubrir las casillas, solo tuvimos representante de casilla en el 40% ”, sostuvo.