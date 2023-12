La precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, no descarta la posibilidad de incorporar a su campaña al exgobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme.

Entrevistada al asistir a la toma de posesión del nuevo gobernador coahuilense, Manolo Jiménez, la aspirante de la alianza opositora afirmó que le gustaría tener los consejos de Riquelme en el tema de seguridad, en el que su gobierno fue exitoso.

“Yo no he platicado con el gobernador, a mí me preguntaron que si me encantaría o que si me gustaría invitarlo. Claro que sí, sobre todo por esa gran experiencia que tiene en materia de seguridad, que es lo que los mexicanos están reclamando.

“La demanda número uno de todo México es seguridad. Y si tenemos un gobierno exitoso en materia de seguridad, pues hay que escucharlo”, señaló.

Comentó que una vez que ya concluyó el gobierno de Riquelme, espera poder platicar con él y sobre todo recibir sus consejos para ese tema con complicado y delicado que es la inseguridad en nuestro país.

“Obviamente, el modelo Coahuila lo queremos replicar, porque fue un modelo que tuvo éxito, primero, porque le apuestas a un buen gobierno. Acabo de estar en Tamaulipas y la gente está arrepentidísima de haber votado por Morena, porque la inseguridad se disparó.