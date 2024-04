Xóchitl Gálvez se compromete a regresar estancias

La candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, afirmó que quiere ser presidenta para garantizar que las niñas y los niños sean felices y vivan sin miedo a la inseguridad y a salir a la calle.

Al suscribir el Pacto por la Primera Infancia, la aspirante de la alianza opositora se comprometió a construir un México sin violencia. “Como presidenta, voy a cuidar a todos los niños. Vamos a garantizar que en todos los pueblos del país tengan lo necesario. Que ya no haya violencia. Que podamos salir a las calles en paz. Salir a jugar con nuestros amigos”, dijo ante cientos de menores de edad reunidos en el Papalote Museo del Niño.

En su mensaje, Gálvez Ruiz también se comprometió a erradicar la pobreza extrema.

“Yo no solo no quiero que el 40 % de las personas vivan en pobreza, o que se quite el 40 % de la pobreza extrema. Me comprometo como presidenta a terminar con la pobreza extrema. Esto va a ser algo adicional a lo que se ha puesto”, puntualizó.

La candidata opositora garantizó que de ganar las elecciones, todos los niños van a tener sus vacunas y se reabrirán las estancias infantiles cerradas por el actual gobierno.

AMLO debe investigar y no culpar

Más que culpar a un medio de comunicación por el incidente que tuvo Claudia Sheinbaum en su visita a Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que investigar y entender que esa entidad está sufriendo una violencia que está fuera de control y que antes no existía, advirtió Xóchitl Gálvez Ruiz.

En entrevista, la abanderada del PAN, PRI y PRD señaló que lo que le pasó a su contrincante morenista es lo que viven los habitantes de esa región todos los días.

Estoy a cinco puntos de Sheinbaum

En otro tema, la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, aseguró que se encuentra a solo cinco puntos de distancia de su contrincante de Morena, Claudia Sheinbaum, por lo que pronosticó que remontará esa diferencia para ganar las elecciones del 2 de junio.

En un mitin masivo con simpatizantes, la aspirante opositora afirmó que millones de mexicanos ya se dieron cuenta de que la mejor opción es la que ella representa.