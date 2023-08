Xóchitl habla de encuentro con Alfaro

Xóchitl Gálvez, matizó el encuentro privado con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, al señalar que sólo fue “un cordial saludo”, que no abordaron la crisis interna en Movimiento Ciudadano y en su momento, cuando tenga algún nombramiento como candidata del Frente Va por México, hablará con Dante Delgado.

En un video que compartió en sus redes sociales se refirió al encuentro con Alfaro y apuntó: “Efectivamente me reuní con él en casa de gobierno platicamos y básicamente hablamos de toda la historia que seguí para llegar aquí después de la FIL que fue aquí en Guadalajara hablamos de la visión del país que tenemos”.

Aclaro que “obviamente no quise abordar el tema interno de MC por un tema de respeto, yo he dicho claramente que cuando yo tenga algún nombramiento, que en este momento no lo tengo, buscaré a su dirigente Dante Delgado y por el momento sólo quedó en un cordial saludo”.

La senadora del PAN recordó que “hace más o menos un mes anduve por Guadalajara y no le pude saludar y quedamos que nos saludaríamos en la siguiente ocasión que yo viniera a Jalisco y hoy es la siguiente ocasión”.

Desde su búnker en la Perla Tapatía donde se prepara para el foro, expuso que “estoy preparándome para el cuarto foro donde vamos a hablar de América del Norte, América Latina y geopolítica”.

Por la mañana en la tierra del tequila y principal bastión naranja, Xóchitl Gálvez se siente cómoda, arropada por el gobernador Enrique Alfaro, quien la recibió en Casa Jalisco para analizar sobre el proceso político en marcha y el futuro del país.

Enfundada en un huipil multicolor se dejó apapachar por el mandatario, luego de senadores, alcaldes y diputados naranjas jaliscienses lo respaldaran ante la virtual ruptura con Dante Delgado.

Emblemático encuentro de más de una hora sellado con una caminata por la casona que puede marcar el apoyo de gran parte de Movimiento Ciudadano a Xóchitl y con ello la ruptura con Dante y el resto del partido.

“Mi querido gobernador Enrique Alfaro, siempre es un gusto platicar contigo y compartir visiones”, expuso la senadora del PAN en redes sociales.

“Gracias por recibirme en tu hermoso estado”, remató con un corazón naranja, previo al foro del Frente Va por México dónde debatirá con Beatriz Paredes.