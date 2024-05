Xóchitl propone fondo para menores huérfanos

En el Día de las Madres, la candidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, ofreció su respaldo incondicional a las madres buscadoras y hacer todo lo necesario para que encuentren paz y consuelo.

“Si yo estuviera en su lugar, nunca me cansaría de buscar a mis hijos. Por eso quiero que sepan ustedes que su dolor es mi dolor, quiero que sepan ustedes que nunca más van a estar solas, que la próxima Presidenta de México les va a abrir las puertas de Palacio Nacional y las va a acompañar”, prometió.

En su segundo y último día de visita a este estado, la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México afirmó que el dolor de las madres buscadoras “es quizás para mí lo que me impide disfrutar un 10 de mayo, porque yo pienso que yo tengo a mis hijos y ellas no encuentran a sus hijos, es una cosa realmente dolorosa”.

Durante su encuentro con simpatizantes y militantes, Xóchitl Gálvez afirmó que será la presidenta de los que sufren. “Voy a ser la presidenta de los que sufren, de las madres buscadores, de los padres que tienen hijos con cáncer, de las mujeres violentadas, de los indígenas abandonados, de las personas que viven en pobreza extrema. Voy a ser la presidenta de todos aquellos que buscan paz y consuelo”.

Xóchitl Gálvez ofreció la creación de un Fondo para otorgar becas a menores huérfanos a causa de feminicidio o desaparición forzada.

“Para que estos niños salgan adelante y tengan garantizada una beca. Todos los hijos de mujeres que hayan sido asesinadas y todos los hijos de aquellas personas que estén desaparecidas, vamos a apoyarlos de aquí hasta que cumplan la edad adulta y terminen de estudiar. Ese es un compromiso que hago con ustedes”, recalcó.

Gálvez envía felicitación a las mamás

Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, la candidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, felicitó a las mamás de todo el país en su día.

La abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México publicó un vídeo que grabó en el establecimiento “Las Topas”, a donde fue a desayunar gorditas con candidatos a diversos puestos de elección popular en Tamaulipas y sus colaboradores.

“Hoy es Día de las Madres. Felicidades a todas las mamás. No cocinen, hoy no cocinen, nunca cocinen. No es cierto, sí cocinen, de vez en cuando”, expresó.

Mientras comía una gordita de chicharrón seco con queso, Xóchitl Gálvez platicó con algunas mamás que se encontró en el establecimiento, que tiene más de 35 años de antigüedad, entre ellas una maestra y una cuidadora.

La candidata presidencial les preguntó por sus hijos y dijo que ella es mamá pero sus hijos “no me han querido hacer abuela”.

Dijo que las gorditas estaban deliciosas y destacó que las empleadas de ese negocio se levantan a trabajar a las 5 de la mañana, por lo que son las “auténticas mañaneras”.