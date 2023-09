Xóchitl reta a Claudia a debatir ya

Al arrancar el jueves el proceso electoral federal, Xóchitl Gálvez retó a Claudia Sheinbaum a debatir las veces que sean necesarias, pero pidió que “no le echen montón” entre ella y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dijo que el mandatario será el jefe de campaña de Sheinbaum y se va a meter para ayudarla, por lo que le pidió que le tenga confianza a su candidata y no se inmiscuya.

“Yo le diría que no sea montonero, de uno en uno, o sea me echan pleito dos juntos, entonces vamos uno por uno, ya sé que va a ser su jefe de campaña, ya sé que va a seguir usando recursos públicos como lo hizo los cuatro años en los que ella estuvo. (…) Que no sea montonero, que, de uno en uno, o sea dos juntos contra mí pues no se vale. ¿Qué no tiene confianza en su candidata? Yo si fuera ella le diría ‘quítese, yo puedo solita’, eso a las mujeres no nos viene bien, él no se debe de meter, al menos (sic) que no tenga confianza en ella”, sostuvo.

La legisladora panista afirmó que esta listá para debatir con Claudia Sheinbaum.

“Ojalá tengamos muchos (debates). Desde ahorita le digo, si quiere el primero la semana que entra, donde diga y la hora que quiera. Yo donde diga, donde diga digo, no sé si le den permiso, pero que sí venga a debatir”, reto.

Por otra parte, Xóchitl Gálvez anunció que buscará a Marcelo Ebrard para invitarlo a integrarse al Frente Amplio por México (FAM).

La responsable de la construcción del Frente opositor dijo que esperará a que el excanciller tome una determinación y confió en que “seguramente va a tomar una decisión inteligente”.

“Todos tienen cabida en este Frente, todos los que crean que este país no va bien, que quieran que este país mejore, que tenga energías limpias, que tenga un mejor futuro en materia de seguridad, en materia económica, son bienvenidos a este Frente”, aseguró.

No obstante, la senadora panista toma las cosas con cautela. “Lo que dijo (Ebrard) es que no tenía cabida en Morena, ¿no?, ya lo dijo claramente, entonces hay que ver, porque una de esas se arrepiente”, señaló.

Sobre la posibilidad de que Marcelo Ebrard sea postulado por Movimiento Ciudadano (MC), Gálvez Ruiz señaló que todo el escenario político electoral está muy enredado.