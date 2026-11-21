Xu Jin, integrante del equipo de seguridad de China, fue la agente que acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su visita a Shenzhen, con motivo de su participación en la Cumbre de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Xu Jin pertenece al Buró de Servicios Especiales del Ministerio de Seguridad Pública de China, corporación encargada de brindar protección a presidentes invitados, jefes de Estado y funcionarios de alto nivel durante sus visitas al país asiático.

La agente llamó la atención durante las actividades de la mandataria mexicana en Shenzhen, donde permaneció cerca de ella durante sus traslados y recorridos, como parte del dispositivo de seguridad dispuesto por el gobierno chino para la delegación mexicana.

Al concluir su visita al país asiático, Sheinbaum reconoció su labor y agradeció el acompañamiento que recibió durante su estancia.

“Agradezco a Xu Jin, quien forma parte del equipo de seguridad en China, su apoyo durante nuestra estancia”, escribió la mandataria mexicana en sus redes sociales.