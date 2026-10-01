¿Y el bono demográfico?

Durante décadas se repitió esta frase: México es un país joven. Se tenía un bono demográfico que es ideal para una economía en crecimiento, una proporción amplia de personas en edad de trabajar en comparación de las personas que dependen justo de quienes trabajan.

La Encuesta Intercensal 2025 del Inegi publicada la semana pasada debería obligar a reflexionar. México sigue siendo un país joven, México sigue teniendo un bono demográfico, pero se está agotando más rápido de lo que se supone.

La Intercensal muestra que en octubre de 2025 se era 130.9 millones de personas. La población en viviendas particulares creció 0.7 % anual entre 2020 y 2025, el ritmo más bajo de la serie que inicia en 1990.

En el primer quinquenio de los 90 lo hacía a 2.1 %. La edad mediana de los mexicanos subió de 29 a 32 años. Se sigue siendo jóvenes frente a otros países.

La mediana de la edad en Estados Unidos es 39 años, en Alemania es 45.5 años y en Japón es 49.8. En el mismo quinquenio, Alemania sumó 0.6 años a la mediana, Japón 2.1 y México 3.

México sigue siendo mucho más joven, pero está envejeciendo más rápido que ambos. Quienes tienen 60 años o más representan ya 14.7 % de la población, frente a 12 % en 2020.

El dato que más da la nota es otro. La tasa de fecundidad pasó de 1.9 hijos por mujer en 2019 a 1.2 en 2024. En la Ciudad de México es menor, 0.8. La tasa de fecundidad es equivalente a la de Japón, aunque habría que esperar a ver si se confirma la tendencia.

Estar por debajo de la tasa de reemplazo —2.1 hijos por mujer— no significa que la población empiece a disminuir mañana, pero la dirección es clara y la velocidad inusual. México llega a ese nivel de fecundidad con una fracción del ingreso por habitante de esos países.

Por cierto, ¿qué se hizo con ese bono, con esa población joven, lista para trabajar y generar crecimiento económico? El bono demográfico no es un regalo automático, generará rendimientos económicos solo si esa población desarrolla su talento, trabaja en empleos productivos, ahorra y cotiza.

Los datos de emigración son importantes. Entre octubre de 2020 y el mismo mes de 2025 emigraron 1.26 millones de personas, frente a 803 mil en el quinquenio previo.

No registra, sin embargo, a los hogares que emigraron completos. Siete de cada diez eran hombres y cuatro de cada diez tenían entre 20 y 29 años.

La presión fiscal empezará a hacerse más fuerte. La mitad de los hogares tenía en 2025 al menos un integrante con ingresos distintos al trabajo, frente a 38.5 % en 2020, con los programas de transferencias como fuente principal, seguidos de jubilaciones y pensiones.

La población afiliada a los servicios públicos de salud bajó de 77.1 % a 72.5 %. Más personas mayores, más transferencias y menos cobertura formal, es una combinación difícil de resistir para las finanzas públicas.

¿Qué hacer? Urge un sistema nacional de cuidados con presupuesto real. Es la vía más directa para que más mujeres tengan un trabajo remunerado.

Hay que discutir cómo se van a financiar las pensiones y más aún en un país que crece poco. Se necesitará también un sistema de salud preparado para enfermedades crónicas. Urge también calidad educativa. La demografía avisa con tiempo. Ya nos avisó.