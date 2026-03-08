Ya cumplimos, construimos más prepas cerca de la casa

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró dos Bachilleratos Nacionales en Chimalhuacán e Ixtapaluca para garantizar que 2 mil 160 jóvenes del oriente del Estado de México tengan acceso a la educación como un derecho con más escuelas que queden cerca de su casa.

“Ya cumplimos las tres aquí: estamos construyendo más preparatorias que queden cerca de la casa; ya desaparecimos el examen del Comipems; vamos a hacer universidades también. Queremos que los jóvenes tengan educación, educación, educación; a los padres y madres de familia, lo que más podemos darle a nuestros hijos, además de amor, es educación y por eso estamos fortaleciendo la educación pública”, informó.

Recordó que desde el inicio de su administración propuso la creación del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, cuyo objetivo es acercar los servicios públicos a través de obras de pavimentación, iluminación, drenaje, agua potable, centros de salud, hospitales y nuevos espacios educativos como el inaugurado hoy en Chimalhuacán.

Destacó que, con el Bachillerato Nacional, las y los jóvenes egresados obtendrán dos certificados: el de Bachillerato General, que les permite continuar la Educación Superior; y el de Bachillerato Tecnológico, que emite un certificado técnico avalado por una institución pública de Educación Superior. Además de que se implementaron nuevas carreras técnicas como Inteligencia Artificial, Inteligencia en Negocios, Ciberseguridad, entre otras que responden a la demanda actual de profesionistas.

Con estas nuevas instalaciones y la continuidad de la Beca Universal Benito Juárez para Educación Media Superior, la mandataria llamó a las y los jóvenes para que se comprometan a concluir sus estudios de preparatoria y ante el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, invitó a los estudiantes a luchar contra la violencia y no permitir que nadie les robe sus sueños.

Delgado destacó el papel de las mujeres en la educación

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó el papel de las mujeres en la educación, después de que seis de cada 10 docentes son mujeres y tienen mayor participación como becarias, tituladas y en la matrícula de estudiantes. Destacó el caso de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) donde el 70 por ciento de la matrícula son mujeres. Dio a conocer que en el Estado de México suman un millón 600 mil estudiantes que reciben alguna de las becas del Gobierno de México y este año se sumarán un millón 100 mil más niños y niñas de primaria que recibirán la Beca Rita Cetina para útiles y uniformes escolares.

Así también, la presidenta Sheinbaum inauguró el Bachillerato Nacional Plantel Ixtapaluca, con capacidad para otorgar el derecho a la educación a más de mil estudiantes que recibirán educación de calidad y con valores humanistas, como la honestidad, el amor a la familia y el amor a la patria.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que se invirtieron 50 millones de pesos (mdp) para la construcción de este nuevo plantel y más 17 mdp en equipamiento. Detalló que cuenta con dos edificios, 12 aulas, cuatro laboratorios, una cancha multifuncional que se construyó en tiempo récord de seis meses y tendrá capacidad de albergar 540 alumnos por turno.

Inicia conmemoración de 8M

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio inicio a la conmemoración del Día internacional de la Mujer con la entrega de 500 escrituras del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) y 447 constancias de condonación de créditos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) a mujeres del municipio de Tecámac, en el Estado de México, como parte de un conjunto de acciones que realizará este mes para reconocer a todas las mujeres del país.