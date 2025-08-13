Ya se pasó, señala periodista a Sansores

El periodista Jorge Luis González Valdez afirmó que hasta el momento el medio Tribuna se ha negado a entregar el nombre y datos de la persona responsable de las redes sociales del periódico para que éste se someta al censor judicial, impuesto tras el fallo del juzgado segundo interino del sistema de justicia penal acusatorio y oral del estado de esa entidad.

“No se les ha revelado porque también correría riesgos. Eso es lo que hemos visualizado. Está un amparo en camino y nos lo deben de conceder porque la resolución es totalmente inconstitucional”, expresó.

Menciona que hasta a su domicilio han ido a buscarlo en dos ocasiones para notificarle los datos del censor que también le fue impuesto, tras el fallo de una jueza. Sin embargo, también ha hecho caso omiso.

“No voy a permitir que alguien me siga a todas partes y que controle lo que puedo o no decir. Esto es injusto, indebido e inconstitucional. En el programa que grabo todos los viernes, tampoco lo permitiré porque ese programa lo grabo en mi casa y no dejaré que ningún extraño acceda a ella”, dice.