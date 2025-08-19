Ya se resolvió el desabasto de gasolina: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que "ya se resolvió" el desabasto de gasolina y apuntó que "fue un problema de algunos días".

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que hubo un problema con la contratación de pipas que distribuyen el combustible.

Al acusar que medios reportaron desabasto en Pemex, pero hay ayuda de México con combustible para Cuba ante su crisis energética, la Mandataria federal señaló: "¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?".

"Expliqué claramente que hubo un problema con la contratación de las pipas que distribuyen el combustible. Y en el caso de Chiapas, hubo un problema con una bomba que también ya se resolvió, particularmente para la gasolina premium.

"Entonces ya está resuelto, si todavía queda algún tema ya se resolvió, fue una cuestión de algunos días", dijo la presidenta.

La mayor parte de gas natural viene de Texas

Y al acusar que en el periodo neoliberal se perdió la soberanía energética y se hicieron muchos negocios, la presidenta aceptó que la mayor parte del gas natural que se consume en México viene de Texas.

Recordó que el gas se consume para las industrias, para la generación eléctrica y "algo" para las viviendas. Mencionó que hay mucha dependencia que tiene México de Estados Unidos de este combustible.

"Para ello hay contratos con privados en Texas para traer el gas. Una parte de ese gas, por cierto, también es de esa forma de extracción que se llama fracking en Texas, pero es mucho el gas que compramos allá.

"Una de las acciones que estamos desarrollando con Pemex es fortalecer la soberanía en el gas natural. ¿Qué significa eso? Pues producir más gas natural en México [...]", dijo la titular del Ejecutivo.

Indicó que el esquema de fracking no puede utilizarse en México porque tiene impactos ambientales muy graves, pero ahora hay muchas nuevas técnicas "que habría que analizar".

Acusa a oposición de generar insidias

En Palacio Nacional, Sheinbaum declaró que la presidenta tiene solo un amo, que es el pueblo de México que se empoderó, "y eso fue gracias a la Cuarta Transformación".

"¡Qué coraje le tienen al presidente Andrés Manuel López Obrador! Es increíble, de dentro y de fuera, las derechas, los conservadores no pueden entender el fenómeno mexicano, político, social", expresó la mandataria al acusar críticas desde el extranjero.

Acusó que los medios no hablan de temas como que 13.4 millones de mexicanos salieron de la pobreza ni que los homicidios se redujeron en 25 %.

"¿Por qué no hablan de una estrategia que es parte de la Cuarta Transformación? No, de eso no le interesa hablar. Es una elucubración y una construcción que está solamente en su cabeza y que tiene un objetivo: hacer propaganda en contra nuestra o generar insidias adentro de nuestro movimiento".

Sobre la idea de "separarse" del expresidente López Obrador, dijo que lucharon juntos: "Somos parte de un movimiento de transformación".

Agregó: "No hemos traicionado y no traicionaremos los principios de la 4T".

Vivienda para el Bienestar: ya son 1.5 millones de beneficiados

Por otra parte, el Gobierno de México, por medio de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), informó que a través del programa Vivienda para el Bienestar se han beneficiado a un millón 564 mil personas con quitas, condonaciones y liquidaciones en créditos: 149 mil del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) y un millón 415 mil del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Además, se beneficiará a 6.8 millones de personas gracias a que se incrementó la meta sexenal de construcción de 1.2 a 1.8 millones de viviendas nuevas: 1.2 millones del Infonavit; 100 mil del Fovissste y 500 mil la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

Sheinbaum Pardo resaltó que el programa es excepcional ya que tiene como objetivo reconocer a la vivienda como un derecho para los mexicanos.

"Son viviendas que son cercanas a los lugares de trabajo, de las ciudades, de las comunidades; no son como antes, construidas muy alejadas. Segundo, son de 60 metros cuadrados, son viviendas dignas", puntualizó en la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo.

Se reúne con Monreal y Adán

Sheinbaum Pardo se reunió este lunes con los coordinadores parlamentarios de Morena en el Congreso, Ricardo Monreal, por la Cámara de Diputados, y Adán Augusto López, en el Senado, donde revisaron solo de temas legislativos.

Por la mañana, la mandataria señaló que informará a los líderes legislativos cuáles son las iniciativas que su gobierno busca que sean aprobadas en este periodo de sesiones que inicia este 1 de septiembre.

Recordó que hay pendientes de reforma al Poder Judicial, la ley de aduanas, así como el Paquete Económico.