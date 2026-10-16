Ya tiene Andy competencia; De la Peña se registra

El exdiputado federal y exdirigente estatal del extinto Partido Encuentro Social (PES) en Tabasco, Ricardo de la Peña Marshall, ventiló su registro al proceso interno de Morena para competir contra “Andy” López Beltrán por la coordinación del distrito 06 federal de Centro, en Tabasco, con miras a las elecciones de 2027.

El reconocido historiador y catedrático de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) se convierte en el primer contendiente oficial que tendrá el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador por dicha posición partidista.

El anuncio del académico ocurre después de que López Beltrán hiciera pública su propia inscripción para encabezar la misma coordinación distrital.

De la Peña Marshall ya fue candidato de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES) en 2018, triunfando por mayoría relativa y desempeñándose como legislador federal en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión durante el periodo 2018-2021, por lo que ahora busca repetir en el cargo bajo las siglas de Morena.

Al formalizar su aspiración, De la Peña Marshall expresó asumir este paso con responsabilidad y compromiso hacia los principios de la transformación y la soberanía nacional, manifestando su voluntad de seguir contribuyendo a la vida pública del estado de Tabasco.