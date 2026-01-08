Ye Gon impugna resolución que negó amparo

Zhenli Ye Gon, el empresario de origen chino preso en el penal del Altiplano, interpuso un recurso de revisión luego de que en noviembre del año pasado un juez rechazó ampararlo para llevar su proceso penal en libertad provisional.

El expediente fue turnado a un Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, para su análisis y resolución, según las listas de acuerdos del Órgano de Administración de Justicia (OAJ).

En noviembre de 2025, Daniel Marcelino Niño Jiménez, juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, negó la protección de la justicia al empresario contra el cambio de la prisión preventiva por una medida menos gravosa.

El pasado miércoles el juez Niño Jiménez reportó que Zhenli Ye Gon tramitó el recurso de revisión a través de su abogado particular, por lo que dio por interpuesto el recurso y lo turnó a las partes para su traslado al Tribunal Colegiado.