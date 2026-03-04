Yo cumpliré con presentar la reforma electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que existen dos ejes centrales que no son negociables en su propuesta de la reforma electoral que enviará.

El primero es eliminar las listas de candidaturas plurinominales definidas por las cúpulas partidistas. Señaló que se mantendría la representación proporcional para garantizar la pluralidad política, pero los candidatos serían votados directamente por la ciudadanía.

En el caso del Senado, propuso mantener la representación por mayoría y primera minoría, eliminando la lista plurinominal.

El segundo eje es la reducción de costos del sistema político-electoral, incluyendo financiamiento a partidos, presupuesto del Instituto Nacional Electoral y remuneraciones de diputados locales.

“Que no cueste tanto. Que los partidos no tengan tanto dinero, que el INE no tenga tanto dinero, que los diputados locales no ganen tanto”, sostuvo.

Asimismo, planteó que los mexicanos en el extranjero puedan votar por diputados de representación proporcional.

Defiende coalición

Cuestionada sobre presuntas diferencias con partidos aliados, la mandataria defendió la coalición integrada por Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, aunque reconoció que no todos los partidos —incluidos PAN, PRI y Movimiento Ciudadano— coinciden con eliminar las listas plurinominales ni con reducir recursos.

“Hay partidos, todos, de hecho no solo el PT, el Verde, ni el PAN, ni el PRI, ni MC están de acuerdo que les quiten sus listas, definidas por ellos, el PRI tampoco quiere que le quiten los recursos, el PAN tampoco”, indicó.

Agregó: “Yo la voy a presentar; si no se aprueba, no se aprobó, pero yo cumplí con la gente”, expresó.

Parte de sus compromisos

Sheinbaum recordó que la reforma electoral forma parte de sus 100 compromisos y que otros puntos, como la prohibición del nepotismo y la no reelección, ya fueron aprobados para aplicarse en 2030.

Sostuvo que la definición sobre alianzas rumbo a 2027 corresponderá a Morena y a las fuerzas políticas involucradas, mientras que ella cumplirá con presentar la iniciativa comprometida.

Precisó que este martes realizaría una última revisión a su propuesta de reforma electoral y no descartó que sea enviada al Poder Legislativo hoy miércoles, luego de ajustar artículos que, dijo, no estaban estrictamente vinculados con la materia electoral.

Ya vamos a presentar información de desaparecidos

Por otra parte, dijo que aunque se ha pospuesto por varios meses, la mandataria aseguró que ya se va a presentar la información sobre las personas desaparecidas en el país.

Reiteró el trabajo de su gobierno contra el reclutamiento forzado por parte de la delincuencia.

Al recordar al Grupo Eureka y la figura de Rosario Ibarra de Piedra en el Salón Tesorería, señaló que antes las personas desaparecidas eran por parte del Estado y ahora, principalmente, es por grupos de la delincuencia.

México está protegido en caso de aumento a combustibles

Y ante el conflicto en Medio Oriente, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que México está protegido si hubiera un aumento en los precios de los combustibles.

Mencionó que hay un esquema que hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador en el marco de la guerra Rusia-Ucrania.

“Cuando subieron los precios, se compensó con el impuesto, con el IEPS para que no subiera la gasolina a la gente y eso quedó ya establecido. Entonces, si subiera de más el petróleo, que llegara a impactar en el precio de la gasolina o el diésel, entonces entra el esquema de compensación por impuesto, para que no suba y no afecte a las familias mexicanas”, expuso.

“Y si bajara, tenemos seguros contratados que dan coberturas”, añadió.