Yo no elegí dónde nacer: senadora Jasmine Bugarín

Luego de críticas por haber nacido en Estados Unidos y aspirar a la gubernatura de Nayarit, la senadora Jasmine Bugarín salió en defensa de su nacionalidad mexicana y aseguró que su interés es servir y representar al pueblo nayarita.

En un pronunciamiento publicado en sus redes sociales, la legisladora con licencia del PVEM expresó que su familia tuvo que migrar en busca de trabajo y mejores oportunidades, situación que ocasionó que le tocara nacer “en medio de jornadas de trabajo” en California, Estados Unidos.

“Sin embargo, muy pronto después de nacer tuve la fortuna de llegar a mi patria, México. Yo no elegí dónde nacer, pero sí he podido elegir siempre dónde están mis raíces, a qué país pertenecer, a quién servir y representar: a México y al pueblo nayarita”, agregó.

Sostuvo que es mexicana por nacimiento en términos de la Constitución y originaria de Nayarit de acuerdo con la ley local, debido a que realizó desde hace años, ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), los trámites correspondientes.

“Asimismo, protesté adhesión, obediencia y sumisión a las leyes y autoridades mexicanas. Esta determinación fue nuevamente certificada por las autoridades competentes en el 2024”, detalló.

Jasmine Bugarín, recién designada coordinadora de defensa de la transformación y la soberanía nacional por Morena en el estado de Nayarit, garantizó que representar a México exige lealtad política y pública inequívoca.

En ese sentido, respaldó la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum de prohibir la doble nacionalidad para aspirantes a gobernadores, jefe de Gobierno y la titularidad del Ejecutivo federal.