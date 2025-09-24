Yo no hago caso a mafufadas: Adán tras acusación

“Yo no hago caso a mafufadas”, respondió el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, al ser cuestionado sobre la denuncia que interpuso el PRI ante instancias estadounidenses por supuestamente formar parte del presunto “Cártel de Macuspana”.

Por otra parte, el senador morenista desestimó la denuncia que Alejandro Moreno interpuso ante organismos como la DEA y el FBI en Estados Unidos contra los morenistas que a decir del dirigente del PRI integran el “Cártel de Macuspana”.

Mentiras

“Yo no le hago caso a las mafufadas”, señaló.

Además, Adán Augusto López negó haber sido señalado de tener algún nexo con el grupo criminal de La Barredora.

“Las fiscalías están obligadas a guardar la secrecía de la investigación, luego entonces, ni usted ni yo ni ninguno de los presentes podemos saber qué declaró un testigo protegido. Por eso le digo que miente”, respondió a un reportero.