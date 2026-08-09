Yo no soy militante de ningún partido: Ceci Flores

“Yo no soy militante de ningún partido político, quiero que quede claro, porque después de esta reunión van a empezar a tirarle con todo porque ya estoy en un partido político, ya quiero sacar un hueso de lo que estoy haciendo; quiero que sepan que no es así”, aseveró la madre buscadora, Ceci Flores, al participar en el Consejo Nacional del Partido Somos México.

Invitada para exponer la crisis de desapariciones en el país y la estigmatización de las autoridades, dijo que su único interés es encontrar a su hijo Alejandro, desaparecido hace 11 años.

La activista, fundadora y líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, narró ante dirigentes y militantes de Somos México la tragedia de buscar por años a sus hijos y a los hijos de otras mujeres en todo el territorio nacional.

Expuso que su hijo Alejandro no tenía ningún nexo con el cártel, “cuando mi hijo no era un drogadicto, como muchas personas ponen en las redes sociales, porque me ponen la mamá de los sicarios, la mamá de los matones, la mamá de los mafiosos. Mi hijo no era sicario, no era matón, no era mafioso”.

“Me voy a morir buscando a mi hijo y ayudando a buscar a los hijos de otras madres en el país”, dijo ante el dirigente nacional de Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo.