Yo quiero mucho a la CFE, no se privatiza: Sheinbaum

Al expresar que quiere mucho a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó que en gobiernos neoliberales del PAN y PRI se quiso privatizar.

Durante la inauguración de la Central Ciclo Combinado El Sauz II, a la que nombró “Josefa Ortiz Téllez Girón”, Sheinbaum Pardo recordó que en 2024 se cambió la Constitución para regresar al artículo 28 el que se considere a las empresas públicas que no son monopolio y que 54 % de la energía debe ser generada por la CFE y el resto por los privados.

“Y lo segundo: decidimos reintegrar verticalmente para que no haya ninguna tentación de privatización, y ahora se está reintegrando de nuevo a toda la Comisión Federal de Electricidad como nunca debió separarse”, dijo.

“Yo quiero mucho a CFE”, expresó al decir que, como investigadora de la UNAM, trabajaba el tema de planeación energética y porque trabajo en la empresa.

“Y además el agradecimiento que les tenemos a las y a los trabajadores de CFE; aman a su país; aman a Comisión Federal y aman a la gente, porque no podría haber tanta entrega que vimos en los trabajadores del CFE si no tuvieran ustedes amor al pueblo y amor a la patria”, dijo.

Insistió en que es importante tener una empresa pública fuerte en el sector eléctrico nacional, porque es la que regula toda la generación eléctrica, por la soberanía energética y porque frente a cualquier situación de desastre natural, no habría posibilidad de recuperar la energía eléctrica.

Destacó la puesta en marcha de esta planta de ciclo combinado Sauz II “Josefa Ortiz Téllez Girón”.

“Ninguna central eléctrica lleva el nombre de una mujer, hacemos justicia a las mujeres y vamos a ir nombrando con mujeres”, comentó al reconocer la figura de Emilia Calleja porque está haciendo “un excelente trabajo” al frente de la CFE.

Claudia entrega becas Benito Juárez en Querétaro

Así también, más tarde, la presidenta pidió a las y los estudiantes de preparatoria comprometerse con la patria, con su familia, con la naturaleza y con el prójimo.

Durante la entrega de tarjetas de la beca Benito Juárez en el CBTIS 304 en construcción en El Marqués, Querétaro, destacó avances en la creación de nuevos espacios educativos en todo el país, pero principalmente de preparatorias que queden cerca de las casas de quienes estudian.

Reconoció que todavía un porcentaje “muy importante” de jóvenes ya no estudian el bachillerato porque les queda lejos de su casa, por cuestiones económicas o porque no les gustaba.

Al destacar que su administración eliminó el examen del Comipens, la titular del Ejecutivo federal comentó que 95 % de las y los estudiantes se quedan en sus primeras tres opciones.

“Vamos a construir más preparatorias que queden cerca de la casa, para que saliendo de la secundaria vayan directito a la preparatoria”, expresó al recordar su frase viral en TikTok.

Recordó que se están haciendo 20 nuevas prepas en todo el país y destacó la conversión de turnos vespertinos de secundaria a prepas.

“Queremos en el sexenio tener 150 mil nuevos espacios para la preparatoria y si se necesitan más, más”, añadió al insistir que la educación es un derecho y debe ser ser gratuita.

Ante las y los estudiantes, y padres y madres de familia, comentó que en Estados Unidos tienen muchos problemas de valores y de drogadicción.

Agradecen educación para jóvenes en México

“Decía un gran presidente de Uruguay, Mujica, decía que ‘hay que darle a los jóvenes educación, educación, educación y más educación’. Y Nelson Mandela, un gran luchador pacifista de Sudáfrica dijo: ‘la educación es la mejor arma de los pueblos’”, comentó.

El gobernador panista, Mauricio Kuri, agradeció “de corazón” a la presidenta el apoyo para las y los estudiantes de Querétaro, aunque “siempre se necesita más”.

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), destacó la construcción de 18 prepas en todo el país, 35 secundarias más y 35 ampliaciones, así como la Nueva Escuela Mexicana.

Acusó Delgado que los gobiernos neoliberales quisieron privatizar la educación, pero la presidenta Claudia Sheinbaum se unió a un movimiento para evitar estas prácticas.