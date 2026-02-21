Yucatán confirma 10 casos de sarampión

En Yucatán ya son 10 las personas contagiadas de sarampión, por lo que ya se ubica en el lugar 28 de la tabla nacional de incidencia, informó la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal.

El pasado martes 10, estaba en el peldaño 32, el viernes 13 se colocó en la posición 31, el martes 17 quedó en el sitio 30, y a partir de hoy, en el 28.

Asimismo, el número de casos probables subió en 21.95 por ciento, al pasar de 41 a 50 los sospechosos de esta enfermedad.

Hasta hoy, en el Estado hay 10 casos confirmados acumulados, de los cuales dos son de 2025 y ocho del año en curso, distribuidos en Izamal, Kanasín, Mérida y Valladolid.

Con datos del Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE), hasta hoy se notificaron a nivel nacional 27 mil 621 casos probables, de los cuales 10 mil 439 se confirmaron a sarampión.