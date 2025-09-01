Yucatán: menor tasa de desocupación en el país

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que Yucatán es la entidad con la menor tasa de desocupación del país al registrar el 1.3 %.

Aunado a este indicador, esa entidad presenta una participación laboral del 65.8 %, lo que lo ubica en el tercer lugar nacional en dinamismo económico.

Al respecto, el secretario de Economía y Trabajo (SETY), Ermilo Barrera Novelo, destacó que Yucatán avanza hacia un modelo económico más sólido, en el que se privilegia la estabilidad laboral y se fortalecen las oportunidades de empleo formal.

“Los indicadores también revelan una mejoría en la calidad de los ingresos de las familias, ya que la población que percibe más de tres salarios mínimos creció en 15.5 %; mientras que quienes reciben más de cinco aumentaron en 28.4 %, lo que refleja empleos mejor remunerados”, señaló el funcionario.