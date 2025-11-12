Zacatecas destaca por baja en homicidios dolosos

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), informó sobre los homicidios dolosos cometidos en México.

En la conferencia matutina de la presidenta, Marcela Figueroa indicó que este delito presentó una baja del 37 %, lo que representa 32 asesinatos menos al día desde hace 13 meses, cuando la actual mandataria comenzó a gobernar.

Estadísticas

Luego, a través de gráficas, destacó las entidades federativas que presentaron disminución en este delito, con una comparativa entre enero a octubre de 2024 contra estos mismo meses, pero de 2025.

De acuerdo con esta información, 26 estados de disminuyeron su promedio diario, siendo Zacatecas la entidad que presenta mayor disminución en homicidios dolosos, con un -70.5 %, seguido de Chiapas con -58.7 %; Quintana Roo, 57.3 %; Nuevo León, -53.6% y San Luis Potosí, -47.8%.