Zarpa buque de Semar para llevar apoyo a afectados

La Secretaría de Marina (Semar) informó que el martes zarpó de la Cuarta Región Naval, en Mazatlán, Sinaloa, el Buque de Apoyo Logístico “Isla Tiburón”, con destino a La Paz, Baja California Sur, con 600 despensas y cuatro mil 912 litros de agua embotellada a bordo, para establecer un puente marítimo y brindar ayuda a la población afectada por el paso del huracán Polo.

También, se realizó el embarque en el Buque Multipropósito “Zapoteco” de mil 400 despensas y 11 mil 88 litros de agua embotellada, que van a ser trasladadas a esa entidad.

La Segunda Región Naval en Guaymas, Sonora, activó el Plan Marina en su Fase de Auxilio a la población civil, por lo que personal naval brinda apoyo en los municipios de Guaymas, Empalme, Huatabampo Hermosillo (Bahía Kino), Yavaros y Navojoa, Sonora, ante las inundaciones e intensas lluvias que dejó el huracán Polo.

La Semar señaló que se desplegaron 115 elementos y material de la Brigada de Respuesta a Emergencias (BRE) y de Infantería de Marina para brindar apoyo y resguardo a la población afectada.

Esto con el apoyo de dos vehículos Unimog, seis comandos, 27 pick up, seis redilas, tres ambulancias, seis volteos, dos retroexcavadoras y dos pipas de agua.

Los uniformados han brindado apoyo en la evacuación de 97 personas de zonas afectadas, así como a despejar tres vías de comunicación y en el retiro de aproximadamente 10 m3 de basura y escombros.