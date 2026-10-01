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NacionalNación

Zarpa buque de Semar para llevar apoyo a afectados

Octubre 01 del 2026

La Secretaría de Marina (Semar) informó que el martes zarpó de la Cuarta Región Naval, en Mazatlán, Sinaloa, el Buque de Apoyo Logístico “Isla Tiburón”, con destino a La Paz, Baja California Sur, con 600 despensas y cuatro mil 912 litros de agua embotellada a bordo, para establecer un puente marítimo y brindar ayuda a la población afectada por el paso del huracán Polo.

También, se realizó el embarque en el Buque Multipropósito “Zapoteco” de mil 400 despensas y 11 mil 88 litros de agua embotellada, que van a ser trasladadas a esa entidad.

La Segunda Región Naval en Guaymas, Sonora, activó el Plan Marina en su Fase de Auxilio a la población civil, por lo que personal naval brinda apoyo en los municipios de Guaymas, Empalme, Huatabampo Hermosillo (Bahía Kino), Yavaros y Navojoa, Sonora, ante las inundaciones e intensas lluvias que dejó el huracán Polo.

La Semar señaló que se desplegaron 115 elementos y material de la Brigada de Respuesta a Emergencias (BRE) y de Infantería de Marina para brindar apoyo y resguardo a la población afectada.

Esto con el apoyo de dos vehículos Unimog, seis comandos, 27 pick up, seis redilas, tres ambulancias, seis volteos, dos retroexcavadoras y dos pipas de agua.

Los uniformados han brindado apoyo en la evacuación de 97 personas de zonas afectadas, así como a despejar tres vías de comunicación y en el retiro de aproximadamente 10 m3 de basura y escombros.

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