Zarpan 2 buques de Armada con víveres a Venezuela

El Gobierno Federal informó que, a través de la Armada de México, zarparon dos Buques de Apoyo Logístico con aproximadamente 2 mil 003 metros cúbicos de víveres rumbo a Venezuela, país que afronta una crisis tras los fuertes sismos que afectaron a la región el pasado 24 de junio.

En un comunicado conjunto, la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) agradecieron el apoyo solidario de empresas, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil.

Detallaron que el buque ARM Holbox (BAL-02) transporta un cargamento de víveres diversos, agua embotellada, artículos de higiene personal, medicamentos e insumos médicos, sumando un aproximado de mil 750 metros cúbicos entre estos bienes.

En este buque, asimismo, hay cuatro plantas potabilizadoras con capacidad de generar mil litros de agua purificada por hora y sus operados.

Mientras, el buque ARM Huasteco (AMP-01) traslada víveres como agua, artículos de aseo e insumos médicos, sumando 253 metros cúbicos.

Dichos víveres, explicaron Semar y Cancillería, provienen de donaciones realizadas en diversos centros de acopio implementados en la Ciudad de México, los cuales se concentraron en el muelle de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona).