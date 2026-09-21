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Zelensky anuncia encuentro con Trump

Septiembre 21 del 2026
Zelensky anuncia encuentro con Trump

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció que acordó con Donald Trump mantener un encuentro en Nueva York durante la Asamblea General de Naciones Unidas y afirmó que podría abrir una nueva etapa en los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra.

“Acabo de hablar con el presidente Trump. Una conversación importante, en la que abordamos muchos temas. Acordamos encontrarnos en Nueva York, y este encuentro podría cambiar muchas cosas. Hay un momento diplomático favorable”, escribió Zelensky en su cuenta de la red social X.

El mandatario ucraniano además agradeció a Trump por el reciente viaje a Kiev de sus enviados Witkoff y Kushner, quienes mantuvieron conversaciones el 6 de septiembre después de reunirse con Vlaimir Putin, en Moscú.

Zelensky señaló que durante la conversación con Trump fueron analizados los principales puntos abordados por los emisarios estadounidenses y destacó que estos pudieron conocer directamente la situación sobre el terreno en Ucrania. “La vía de la paz es nuestra prioridad absoluta”, afirmó.

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