Zelensky anuncia encuentro con Trump

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció que acordó con Donald Trump mantener un encuentro en Nueva York durante la Asamblea General de Naciones Unidas y afirmó que podría abrir una nueva etapa en los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra.

“Acabo de hablar con el presidente Trump. Una conversación importante, en la que abordamos muchos temas. Acordamos encontrarnos en Nueva York, y este encuentro podría cambiar muchas cosas. Hay un momento diplomático favorable”, escribió Zelensky en su cuenta de la red social X.

El mandatario ucraniano además agradeció a Trump por el reciente viaje a Kiev de sus enviados Witkoff y Kushner, quienes mantuvieron conversaciones el 6 de septiembre después de reunirse con Vlaimir Putin, en Moscú.

Zelensky señaló que durante la conversación con Trump fueron analizados los principales puntos abordados por los emisarios estadounidenses y destacó que estos pudieron conocer directamente la situación sobre el terreno en Ucrania. “La vía de la paz es nuestra prioridad absoluta”, afirmó.