Zelensky pide a Macron más sistemas de defensa

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, anunció en X que había hablado con el presidente francés, Emmanuel Macron, a quien le solicitó más sistemas de defensa aérea en el marco del conflicto armado con Rusia.

“Él está plenamente al tanto de los detalles sobre las perspectivas diplomáticas actuales. Es importante que cada paso que demos -ya sea en las negociaciones, al ejercer presión sobre Rusia o al acercar la paz- se prepare con el mayor rigor posible y en estrecha coordinación con nuestros aliados clave”, declaró Zelensky en referencia a Macron.

“Nuestra postura es que Europa debe participar en el proceso diplomático y que su voz debe tener peso”, sostuvo.

“Naturalmente, informé al presidente sobre la situación en el campo de batalla y las principales amenazas. Rusia está haciendo todo lo posible por continuar los ataques”, agregó.

Además, explicó que él y Macron habían “analizado” opciones “para contrarrestar estos ataques y proteger vidas, así como la necesidad de sistemas de defensa aérea adicionales”, y afirmó que “cuenta enormemente con el apoyo de Francia”.