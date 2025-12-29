Zelensky y Putin quieren acuerdo por la paz: Trump

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, llegó ayer domingo a Mar-a-Lago para una cumbre crucial con Donald Trump, un encuentro que se produce en un momento de intensificación de los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto en Ucrania, pero también de una brutal escalada de los ataques rusos.

Ambos líderes se estrecharon la mano a la llegada de Zelensky, quien vestía una chaqueta para la ocasión.

Trump, actuando como un interlocutor clave en estas complejas conversaciones, expresó su convicción de que tanto Zelensky como el presidente Vladimir Putin “quieren llegar a un acuerdo”.

Subrayó que Putin “es muy serio sobre la paz” y anunció que volvería a contactar al líder ruso tras su reunión con Zelensky.

“Creo que estamos en la fase final de las conversaciones, y veremos. De lo contrario, continuará por mucho tiempo. O terminará o continuará por mucho tiempo”, afirmó Trump al recibir a su homólogo ucraniano. El presidente aseguró además que Ucrania recibirá “fuertes” garantías de seguridad en caso de un plan de paz, las cuales involucrarán activamente a Europa.

Desde Moscú, el consejero presidencial ruso, Yuri Ushakov, citado por agencias rusas, ofreció una perspectiva sobre las negociaciones.

Ushakov afirmó que los presidentes de Rusia y Estados Unidos “comparten sustancialmente el mismo punto de vista” respecto a que las propuestas de alto el fuego temporal, impulsadas por ucranianos y europeos bajo pretextos como la preparación de referendos, solo “prolongan el conflicto y corren el riesgo de llevar a una reanudación de las hostilidades”.

Ushakov confirmó que la llamada telefónica previa entre Trump y Putin fue solicitada por el lado estadounidense y que ambos líderes acordaron mantener otra conversación “rápidamente” después del encuentro de Trump con el equipo ucraniano en Mar-a-Lago.

En este contexto, el apoyo de la Unión Europea y Estados Unidos sigue siendo crucial. Zelensky y los líderes europeos tienen previsto volver a comunicarse inmediatamente después del encuentro en Mar-a-Lago.