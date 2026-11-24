Hoy en la #MañaneraDelPueblo, con la presidenta Claudia Sheinbaum, presentamos los avances de las #12AccionesEn120Días del IMSS. Esto es lo que hemos logrado en 28 días.

2 Más bases: 4,119 trabajadores basificados, el 36% de la meta.

3 Más especialistas: 332 médicas y médicos especialistas contratados. La convocatoria seguirá abierta.

4 Alta tecnología: 74 de los 125 equipos ya están atendiendo pacientes: 8 tomógrafos, 2 aceleradores lineales y 63 mastógrafos.

5 Equipo médico nuevo: 35% de avance. Ya funcionan los nuevos ultrasonidos, electrocardiógrafos y monitores de signos vitales.

6 Más mobiliario: 6,194 camas, 5,851 camillas y 1,321 nuevos sillones reclinables para urgencias.

7 Mantenimiento: 381 reparaciones concluidas en unidades médicas.

8 Insumos en todos los pisos: compra emergente de 2.9 millones de piezas de material de curación.

9 Medicamentos: 94.7% de surtimiento en farmacias. Además, compramos 5 millones de piezas de medicamentos, principalmente para diabetes e hipertensión.

10 Más cirugías: 10,170 pacientes operados en noches y fines de semana para abatir el rezago quirúrgico.

11 Agenda abierta en fin de año: 17% más consultas de especialidad en noviembre y 20% más en diciembre.

12 Trato digno: 17,094 familias reciben por SMS información sobre el estado de salud de su familiar hospitalizado.

¡Seguimos trabajando para cumplir las 12 acciones!



