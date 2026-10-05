A altas horas de la noche, auto se estrella en poste

Dos personas resultaron lesionadas durante un aparatoso accidente de tránsito sucedido en la última hora de la noche del sábado sobre el libramiento Sur a la altura de Home Depot y a unos metros de la tienda de materiales Boxito, justo en la pronunciada curva, en la capital chiapaneca.

Todo sucedió aproximadamente a las 23:10 horas. Los policías de Tránsito y Vialidad Municipal se presentaron al carril de poniente a oriente, en la vía rápida mencionada.

Al arribar localizaron un automóvil particular tipo sedán, de la marca BMW, el cual tenía severos daños materiales y sus ocupantes (dos personas) con considerables lesiones.

Aparente exceso de velocidad

Los uniformados informaron que al parecer el exceso de velocidad, la cinta asfáltica mojada y la falta de precaución hizo que el conductor perdiera el control del volante en la curva, se estrellara contra una luminaria y posteriormente en un árbol situado sobre el andén central.

Al lugar se movilizaron los cuerpos de auxilio y de ataque rápido, quienes inmediatamente se encargaron de controlar la situación y proporcionar seguridad en la zona.

Después de la valoración médica, se indicó que a pesar de lo aparatoso del percance y que en un principio se dijo que las lesiones eran de alta consideración, las dos personas no necesitaban ser llevadas a un hospital, así que solo recibieron los primeros auxilios en el sitio.

Más tarde, una grúa con plataforma remolcó el automóvil al corralón en turno para liberar finalmente la circulación en esta importante vía de comunicación.

Por último, se controló el derrame de aceite y combustible que abarcó una buena parte de la vialidad, evitando que algún vehículo derrapara y se accidentara.