A balazos asesina a su esposa y se da a la fuga

Presuntamente bajo los influjos del alcohol un hombre asesinó a balazos a su esposa y luego se dio a la fuga, en la comunidad Ignacio Zaragoza, en el municipio de Villa Comaltitlán, por lo que las autoridades iniciaron un operativo de búsqueda, aunque sin resultados hasta el momento.

Feminicidio

Se dijo que Francisco “N” llegó la madrugada del lunes a su domicilio y después de discutir con su esposa Betiana Marisel “N” (36 años) sacó un arma de fuego con la que le disparó en varias ocasiones.

Tras reportarse el violento incidente acudieron elementos de las diferentes corporaciones policiacas que iniciaron las investigaciones, además de realizar un operativo de búsqueda del responsable del feminicidio.

Este hecho ha generado malestar entre los lugareños, quienes pidieron a las autoridades actuar y ubicar al responsable para que se le aplique todo el peso de la ley.

A su vez, personal de Servicios Periciales procedió a levantar indicios en el lugar y al traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle la autopsia de ley, iniciándose también la carpeta de investigación correspondiente por el delito de feminicidio.

La víctima mortal dejó a tres menores de edad en la orfandad. Este es el segundo caso de asesinato de una mujer en los últimos días en la costa de Chiapas.

El anterior sucedió en el municipio de Tuxtla Chico, en donde fue localizado un cadáver entre matorrales en el tramo carretero de Tapachula, en las cercanías de una alberca y por cuyos hechos hasta el momento no hay resultados de las pesquisas.