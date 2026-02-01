A balazos asesinan a dos personas

Dos personas perdieron la vida en un ataque armado en la población de Huixtla, en el interior de una vivienda, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones, aunque no se tienen indicios sobre el paradero de los responsables que se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Fue la tarde del sábado que ocurrieron los hechos en una casa ubicada en la esquina de la calle Javier Mina y avenida Retiro Sur, quedando las víctimas sentadas en mecedoras.

Reportan disparos

Los vecinos reportaron que escucharon disparos de arma de fuego, así que acudieron elementos de las corporaciones policiacas y verificaron que las dos personas se encontraban muertas.

Presuntamente fueron dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta, llegaron hasta la vivienda, ingresaron y les dispararon en varias ocasiones para luego emprender la huida antes de que se aproximaran los policías.

Se dijo que las víctimas mortales eran conocidos como Erick “N” y Miguelina “N”, sin embargo, no han sido identificadas oficialmente por sus familiares.

Personal de la Fiscalía de Distrito acudió al lugar que fue acordonado por elementos de las corporaciones policiacas, para levantar indicios y trasladar los cuerpos al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde les practicarán la autopsia que marca la ley.

Fue iniciada la carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio calificado, con la finalidad de esclarecer el móvil y localizar a los responsables que hasta el momento no han sido ubicados.