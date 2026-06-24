A balazos asesinan a mujer en Nuevo Milenio

Al ser atacada a balazos una mujer perdió la vida la tarde del martes en las inmediaciones de la colonia Nuevo Milenio, al sur-poniente de Tapachula, lo que provocó una fuerte movilización de las corporaciones policiacas, aunque hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Occisa

Se dijo que al parecer fueron dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta los que interceptaron a la mujer identificada como Nolberta “N”, quien era representante de la colonia, cerca del mercadito, disparándole en varias ocasiones y después se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Vecinos que escucharon los disparos al salir se percataron de la fémina tirada sobre la vía pública, por lo que pidieron rápidamente ayuda de los servicios de emergencia y de las corporaciones policiacas que al revisarla determinaron que ya no contaba con signos vitales.

Investigación

El lugar fue acordonado por los elementos policiacos estatales y municipales, mientras que personal de Servicios Periciales levantaba los indicios y procedía al traslado del cadáver al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde le practicarían la necropsia de ley.

Por este motivo fue iniciada una carpeta de investigación por el delito de feminicidio; por ello, seguirán diversas líneas de investigación para tratar de determinar las causas del asesinato.