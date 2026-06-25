A balazos ejecutan a hijo de exalcalde de Huixtla

Un hijo del expresidente municipal de Huixtla, Gilberto Hernández Gramajo, fue ejecutado a balazos la madrugada de este miércoles, quedando su cuerpo sobre la camioneta que conducía en la carretera Costera, a la altura de la comunidad Islamapa del municipio de Huehuetán, en cuyos hechos se dijo que una mujer y un menor que viajaban con él resultaron ilesos.

José Eduardo “N”, de 35 años, contador de profesión, trabajaba además en el Ayuntamiento de Huixtla, mismo que regresaba de Tapachula cuando fue alcanzado por sujetos armados que le dispararon en varias ocasiones.

Este quedó en el asiento de la camioneta Toyota Hilux, en donde al ser revisado por paramédicos establecieron que ya no contaba con signos vitales.

Iba con esposa e hijo

Elementos de las corporaciones policiacas estatales, municipales y de la Guardia Nacional hicieron acto de presencia y acordonaron la zona, para iniciar las investigaciones correspondientes.

Fueron automovilistas que pasaban por el lugar que reportaron al número de emergencias el hecho, señalándose que con el ahora occiso viajaban al parecer su esposa y un menor de edad, aunque estos resultaron ilesos.

En el lugar, las autoridades localizaron tres casquillos percutidos de un arma calibre .9 milímetros, mientras que el cuerpo fue trasladado al Semefo en donde le practicarían la necropsia de ley.

Desconocen motivos

Hasta el momento no se han dado a conocer los motivos de la agresión armada, aunque el hecho causó conmoción entre pobladores de Huixtla, que en las últimas semanas ha sufrido un incremento de la violencia.

La víctima mortal presentaba impactos de bala en la región del tórax y en el brazo izquierdo.

La Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado.