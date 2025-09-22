A balazos intentan asaltar a un trailero

Un trailero sufrió un intento de asalto al ser atacado a balazos por hombres armados en la madrugada de ayer en el tramo carretero Comitán-Altamirano, incidente que movilizó a las corporaciones policiacas para atender la emergencia.

Se salvaron de milagro

La pesada unidad, que era operada por una persona que se identificó con el nombre de Homero “N” e iba en compañía de su esposa, circulaba rumbo a la cabecera municipal de Comitán.

Transitaba en la curva de El Caracol cuando hombres armados rafaguearon al tractocamión de carga, dejando daños en siete llantas y además provocaron que quedara varado en la zona.

El chofer junto a su pareja lograron escabullirse y esconderse entre la maleza, siendo perseguidos por los delincuentes con lámparas y pistolas en mano, pero por fortuna no pudieron encontrarlos y ya a la luz del día lograron solicitar el apoyo.

Movilización policiaca

El incidente movilizó a los líderes de la Alianza Mexicana de Transportistas A. C. (Amtac), que se presentaron hasta el lugar de los hechos con el resguardo de la Guardia Nacional, Guardia Estatal y de la Policía Municipal.

Los transportistas señalaron que esta ruta que comunica a Comitán con Altamirano ha sido olvidada por las autoridades, recordando que hace dos años uno de sus compañeros fue asaltado y asesinado para robarle tan solo 500 pesos.

Por ello, urgieron a las autoridades del Estado y de seguridad que brinden más recorridos en esta vía de comunicación, con la finalidad de garantizar el libre tránsito y de prevenir hechos delictivos.