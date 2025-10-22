A balazos intentan dar “levantón” a salvadoreño

La colonia La Primavera, al sur oriente de Tapachula, fue el escenario de una nueva balacera la tarde del martes cuando sujetos desconocidos que se desplazaban en una camioneta presuntamente pretendieron secuestrar a una persona de nacionalidad salvadoreña.

Fue sobre la calle Águila en donde los individuos en una camioneta Honda de color blanco interceptaron a Milton “N”, el cual estaba frente a la casa que renta e intentaron darle un “levantón”.

El hombre opuso resistencia y ante ello se realizaron disparos con armas presuntamente del calibre .9 milímetros y con un fusil AR-15, aunque el centroamericano resultó ileso.

Los delincuentes al no lograr su objetivo emprendieron la huida con rumbo desconocido, mientras que los vecinos dieron aviso al 911 sobre lo que estaba pasando, por lo cual acudieron elementos de las diferentes corporaciones policiacas que levantaron cinco casquillos percutidos.

Asimismo, se desplegó un operativo en la zona para tratar de ubicar a los responsables, aunque sin resultados positivos.

De acuerdo con los familiares de la víctima, los responsables llegaron directamente a su casa para intentar llevárselo, por ello pidieron protección.

Se indicó que fue iniciada una carpeta de investigación por los delitos de tentativa de homicidio y privación ilegal de la libertad, además de uso ilegal de armas de fuego.

Este hecho se suma a otro ocurrido la madrugada del martes en el libramiento Sur en el casino Las Vegas y una agencia de automóviles, en donde varios vehículos quedaron con impactos de bala.