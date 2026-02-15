A balazos lo ejecutan mientras huía en moto

En Huixtla se registró un nuevo hecho de violencia cuando un hombre fue ejecutado a balazos, quien al tratar de huir a bordo de la motocicleta en la que se desplazaba se estampó contra un poste de la empresa Telmex, el cual se quebró y cayó sobre la unidad que conducía.

Se dijo que el ahora fallecido, identificado como Silas “N” (43 años), al parecer era perseguido por sujetos que se desplazaban en una camioneta e ingresó al fraccionamiento Cañaveral de Los Milenios, en la zona baja del municipio.

Homicidio

El individuo circulaba en una unidad Pulsar 250cc de color gris con azul. Al pretender escapar fue alcanzado a la altura de la calle Hortensias II, en donde abrieron fuego en su contra y perdió el control, chocando contra el poste de madera, saliendo proyectado varios metros hasta caer sobre el pavimento.

Los habitantes de la zona al escuchar los disparos de arma de fuego dieron aviso a las autoridades, que cuando llegaron encontraron al hombre ya sin vida, el cual ya no contaba con signos vitales y tenía al menos siete impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.

Refirieron que los atacantes iban a bordo de una camioneta, dándose a la fuga con rumbo desconocido, mientras que la víctima estaba tirado entre una iglesia y la telesecundaria 561 de la colonia Cañaveral.

Elementos de la Policía Municipal, de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Guardia Nacional (GN), de la Agencia de Inteligencia e Investigación Ministerial (AIIM) y de la Guardia Estatal de Vialidad, acudieron a la zona y la acordonaron.

Personal de Servicios Periciales procedió al levantamiento de indicios y trasladaron el cadáver al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle la necropsia de ley, iniciándose a la vez la carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado.

Este es el cuarto incidente violento que ocurre en Huixtla en los últimos 15 días, dejando ya cuatro personas muertas y dos heridos, además de una joyería asaltada y otros robos, lo que genera intranquilidad e incertidumbre entre los lugareños.