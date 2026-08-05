A balazos lo matan en el patio de su vivienda

Un ataque armado ocurrido la tarde del martes en el ejido Efraín A. Gutiérrez, perteneciente al municipio de Mazatán, dejó a una persona sin vida, por lo que las autoridades iniciaron las pesquisas.

Vecinos de la zona tras escuchar disparos de arma de fuego pidieron la intervención de los servicios de emergencia, los cuales al arribar determinaron que el hombre agredido ya no contaba con signos vitales.

Ejecutado

Presuntamente, sujetos que se desplazaban en un automóvil y una camioneta llegaron hasta la casa de la persona identificada como Virgilio “N” y comenzaron a gritarle, quien al salir a ver lo que pasaba fue atacado de varios balazos, quedando tirado en el patio. Tras esto, los responsables huyeron con rumbo desconocido.

Mientras tanto, agentes de las corporaciones policiacas acudieron al lugar y acordonaron la zona para levantar indicios y proceder al traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo).

Se dijo que el ahora occiso presentaba varios impactos de bala, entre ellos uno en la cabeza.

La Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, aunque hasta el momento no se reportan personas detenidas.