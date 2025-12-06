A balazos matan a chofer de colectivo

La tarde del viernes sucedió un nuevo incidente violento en el municipio de Tuzantán, cuando el chofer de una combi del servicio público fue asesinado a balazos y su cuerpo quedó en el interior de la unidad que manejaba.

Los hechos ocurrieron en el camino entre las colonias San Miguel y 29 de Diciembre, en una zona en donde colindan Tuzantán y Huixtla, lo que movilizó a los cuerpos policiacos y de emergencia, aunque no se estableció si al momento de los hechos llevaba pasajeros.

Deceso

Cuando llegaron los paramédicos y las autoridades encontraron a la víctima, identificada como Óscar Armando “N” (30 años), ensangrentado frente al volante de la combi, aunque al ser revisado se determinó que ya no contaba con signos vitales.

Por este motivo procedieron a asegurar el área mientras que las autoridades ministeriales procedían a iniciar las investigaciones, levantar indicios y al traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle la necropsia.

Homicidio

Vecinos reportaron que escucharon disparos de arma de fuego y al llegar los policías encontraron al chofer del colectivo con número económico 301, con impactos de bala.

Fue iniciada la carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado; sin embargo, no se tienen indicios sobre los responsables ni los motivos que tuvieron para privarlo de la existencia.

Choferes de unidades colectivas han demandado que se incrementen los patrullajes en la región.