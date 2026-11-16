A balazos matan a dos en vía a ejido

Dos cuerpos sin vida, los cuales presentaban diversos impactos de bala, fueron localizados este domingo en la carretera hacia el ejido Vicente Guerrero, en el municipio fronterizo de Tuxtla Chico, lo cual motivó la movilización de los cuerpos policiacos.

Fueron habitantes de la zona que realizaron el hallazgo y dieron parte a las autoridades y a los servicios de emergencia, siendo revisados por paramédicos de Protección Civil, quienes determinaron que ya no contaban con signos vitales.

Identificación

Las víctimas fueron identificadas como José Eduardo Osorio López, de 33 años y Maurio Guiroa Solórzano, de 36, quienes vestían playera negra y short blanco con vivos rojos; y el otro, playera negra, short rojo y gris.

Elementos de las corporaciones policiacas acordonaron la zona iniciando las investigaciones, levantando indicios y trasladar los cuerpos al Semefo en donde les practicarían la necropsia de ley.

Se dijo que al parecer estos se desplazaban en una motocicleta cuando fueron atacados, pero la unidad no fue localizada en el lugar, por lo que esa es una de las líneas de investigación.

Las autoridades desplegaron un operativo en toda la región, pero hasta el momento no se tienen reportes de personas detenidas.

Por ello fue iniciada una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, aunque no se tienen por el momento indicios sobre los motivos del ataque.