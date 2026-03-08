A balazos matan a presunto indigente en parque Malecón

El cuerpo sin vida de una persona fue localizada este sábado en el parque del Malecón, al norte de Tapachula, lo que movilizó a los cuerpos de seguridad que acordonaron la zona e iniciaron las investigaciones.

Una llamada al 911 alertó a las autoridades, quienes al llegar encontraron que se trataba de un hombre, el cual vestía pants color negro, short rojo y sudadera verde olivo, mismo que portaba una mochila roja con la figura del Hombre Araña.

Al ser revisado por los paramédicos, establecieron que ya no contaba con signos vitales y presentaba al menos cuatro impactos de bala.

Se dijo que al parecer era una persona en situación de calle, misma que hasta el momento no ha sido identificada.

El parque fue acordonado por los elementos de las corporaciones policiacas, mientras que el personal de Servicios Periciales de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa levantaba los indicios y procedía al traslado del cuerpo al Semefo para practicarle la necropsia de ley.

Por ese hecho fue iniciada una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, señalándose que se dará seguimiento con las cámaras de seguridad de la zona para tratar de ubicar a los responsables.