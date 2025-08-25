A balazos matan a repartidor de pizzas

Un joven perdió la vida al ser atacado a balazos, quedando el cuerpo tirado en la vía pública sobre el bulevar Benito Juárez en la población de Escuintla, a la altura de la pizzería Mamma Mia, donde laboraba como repartidor.

Reportan homicidio

Vecinos del lugar al escuchar los disparos de arma de fuego, alertaron a las corporaciones policiacas que acudieron al lugar, al igual que paramédicos de Protección Civil que revisaron a la víctima, pero determinaron que ya no contaba con signos vitales.

Por ello, fue acordonada el área mientras se levantaban los indicios correspondientes y personal de Servicios Periciales procedía a trasladar el cadáver al Servicio Médico Forense (Semefo), para practicarle la necropsia de ley.

Pesquisas

Las autoridades competentes iniciaron una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, mientras que los patrullajes que se establecieron para tratar de localizar a los responsables, hasta el momento no han tenido resultados.

De acuerdo con diversas versiones, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta llegaron hasta el establecimiento en donde presuntamente habrían cometido un asalto y al darse a la fuga dispararon contra el hombre, que al parecer pretendió impedir el atraco.

Otra es que al ahora occiso lo esperaban afuera del negocio y al salir abrieron fuego de forma directa.

Estas líneas de investigación las están siguiendo las autoridades, mientras que los habitantes pidieron que se fortalezcan los patrullajes preventivos en el municipio.