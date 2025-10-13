A machetazos agreden a una adulta mayor

Con abundante sangrado y posible fractura quedó una mujer de avanzada edad, al ser atacada al oriente del municipio de Cintalapa. Los primeros informes oficiales señalaron que una persona del sexo masculino luego de herirla escapó con rumbo desconocido.

Ataque

Trascendió que minutos antes de las 08:00 horas del domingo, vecinos del barrio El Tepeyac habrían dado parte al número de emergencias 911, señalando que en el interior de una vivienda se encontraba una adulta mayor con una hemorragia activa, producto de una violenta agresión hecha por un sujeto que portaba un arma blanca (machete).

Tras lo anterior, personal de Protección Civil y agentes de la Policía Municipal se constituyeron al sitio, confirmando que Gloria “N” (70 años) presentaba una laceración de aproximadamente cinco centímetros, además de diversos golpes y una posible fractura en la pierna izquierda.

Versiones extraoficiales apuntaron a que la noche anterior supuestamente el individuo ingresó a la casa-habitación, quien aparentemente se encontraba bajo los influjos de sustancias tóxicas.

La afectada mencionó que se dio una discusión, la cual terminó en el ataque con el machete.

Por último, luego de ser valorada los socorristas la inmovilizaron y le colocaron vendajes compresos para subirla a la ambulancia que la trasladaría al IMSS-Bienestar, para descartar lesiones internas que pusieran en riesgo su vida.

Mientras tanto, del presunto agresor no se supo nada más, ni sus datos generales.