A machetazos hieren a hombre

Con heridas graves producidas por un arma blanca (machete) resultó una persona del sexo masculino durante un presunta riña, ocurrida en la colonia Jardines de Chiapas al norponiente de Tapachula, lo que movilizó a los cuerpos de seguridad y de emergencia.

Vecinos del lugar reportaron que el lesionado se encontraba tirado sobre la calle, por lo que acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch), quienes le brindaron la atención médica y después lo trasladaron al hospital regional.

Se dijo que Nelson Antonio “N” (37 años) presentaba heridas en la cabeza y en la mano izquierda, lo que le provocó un fuerte sangrado y que perdiera el conocimiento. Su estado de salud fue reportado como grave.

Al parecer, el individuo habría participado en una pelea callejera, pero uno de sus contrincantes sacó un machete con el que lo atacó y después se dio a la fuga con rumbo desconocido.

Por este motivo, elementos de las corporaciones policiacas estatales y municipal iniciaron las pesquisas y desplegaron un patrullaje en la zona, sin embargo, no pudieron localizar el paradero del responsable.

La Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, a su vez, abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio en grado de tentativa.