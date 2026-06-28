A proceso cinco por transportar cocaína

Fueron detenidos con droga en playa El Fortín, municipio de Pijijiapan, César “N”, Héctor “N”, Ricardo “N”, Jhonny “N” y Erick “N”, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) los llevó ante el juez para obtener su vinculación a proceso.

Al detenerlos y realizar una inspección a la embarcación con tres motores fuera de borda, sin matrícula, que navegaba a alta velocidad con diversos bultos, se localizaron 50 costales que contenían mil 600 paquetes tipo ladrillo.

Estos tenían un peso total de una tonelada 588 kilos 450 gramos de clorhidrato de cocaína, así como 31 bidones con capacidad de 50 litros cada uno, todos vacíos.

Esta acción la llevó a cabo la Secretaría de Marina como parte de los trabajos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Por estos hechos, fueron vinculados a proceso por su probable participación en el delito contra la salud en la modalidad de transporte de clorhidrato de cocaína, con la agravante de pandilla.

Con los datos de prueba aportados por el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo), se les impuso además la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Centro Estatal No. 3, varonil, en Tapachula, y dos meses de plazo para la investigación necesaria.

A las personas mencionadas en el comunicado se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.