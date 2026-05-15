A proceso dos por llevar diésel de manera ilegal

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en el estado de Chiapas, obtuvo del juez de Control vinculación a proceso en contra de Armando “N” y Pedro “N.

Lo anterior por su probable participación en la comisión del delito de transporte de hidrocarburo en la demarcación del municipio de Amatenango del Valle.

Ilícito

De acuerdo con la carpeta de investigación, Armando “N” y Pedro “N” fueron aprehendidos en la vía de comunicación Tuxtla Gutierrez-Ciudad Cuauhtémoc, en el tramo San Cristóbal de Las Casas-Comitán.

Los elementos de la Guardia Nacional les marcaron el alto cuando transportaban a bordo de un camión 57 tambos con aproximadamente 200 litros cada uno de hidrocarburo, haciendo un total de 11 mil 347 litros tres mililitros de diésel.

Al no poder acreditar la legal posesión del producto, Armando “N” y Pedro “N” fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), quien inició la carpeta de investigación correspondiente. En audiencia inicial, el fiscal federal formuló la imputación.

El juez de Control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Armando “N” y Pedro “N” por el delito de transporte de hidrocarburo, impuso medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y tres meses de cierre de investigación complementaria conforme marca la ley.

A las personas mencionadas se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.